जबलपुर में ड्रायफ्रूट की सप्लाई और ऑनलाइन निवेश का झांसा, ऐप के नाम पर भी ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के तीन मामले सामने आए हैं। कहीं ऐप डाउनलोड कराने के नाम पर खाते से रकम निकाल ली गई, तो कहीं ड्रायफ्रूट की सप्लाई और ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर लोगों को ठगा गया।

एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश तीनों मामलों में कुल दो लाख नौ हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। शिकायतों की जांच के बाद संजीवनी नगर, विजय नगर और अधारताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एप डाउनलोड किया, खाते से कट गए 95 हजार संजीवनी नगर पुलिस के अनुसार, साईं कालोनी निवासी सुधांशु श्रीवास्तव (40) सिविल इंजीनियर हैं। 16 अक्टूबर को इंस्टाग्राम चलाते समय उन्हें टीवी गार्डन ऐप का विज्ञापन दिखाई दिया। लांचर डाउनलोड करने का विकल्प आया ऐप डाउनलोड किया, जिसके बाद हिंदी प्लस नाम का लांचर डाउनलोड करने का विकल्प आया। इसे डाउनलोड करने के बाद उनके बैंक खाते से 95 हजार रुपये कट गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।