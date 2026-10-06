स्कूली वाहन ड्राइवरों की हड़ताल, जबलपुर कलेक्ट्रेट के सामने रखीं यह मांगें, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्कूल वाहनों पर आरटीओ और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को स्कूल वाहन चालक संघ ने हड़ताल कर दी। अचानक हुई हड़ताल के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कई वैन और अन्य वाहनों को जब्त किया वाहन ड्राइवरों का कहना है कि हाल ही में स्कूलों के बाहर जांच के दौरान कई वैन और अन्य वाहनों को जब्त किया गया है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी आय से उनके परिवार का भरण-पोषण होता है स्कूल वाहन चालक संघ के पदाधिकारियों के अनुसार वे लंबे समय से निजी वाहनों के माध्यम से स्कूली बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी आय से उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। ड्राइवरों का कहना है कि वे परिवहन नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई से पहले उन्हें व्यवस्था सुधारने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।