जबलपुर में सोशल मीडिया पर डाॅक्टर का नंबर ढूंढना पड़ा महंगा, लिंक खुलते ही खाते से निकले 2.75 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठग लोगों की जरूरत और लापरवाही का फायदा उठाकर खातों तक पहुंच बना रहे हैं। जिले में तीन अलग-अलग मामलों में ठगों ने लोगों को विभिन्‍न तरीके से निशाना बनाया। डाॅक्टर का नंबर गूगल पर तलाशना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया।

तीनों मामलों में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज दूसरे मामले में महिला के यूपीआई नहीं चलाने के बावजूद खाते से रकम ट्रांसफर होती रही। वहीं तीसरे मामले में बैंक पहुंचने पर व्यक्ति को अपने खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई। तीनों मामलों में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।