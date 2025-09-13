Jabalpur में मौसमी बीमारियों का कहर, हॉस्पिटल के OPD में लग रही मरीजों की लंबी लाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिला अस्पताल विक्टोरिया में मौसमी बीमारियों से पीड़ित अधिक पहुंच रहे हैं। ओपीडी में भी सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की कतार लंबी है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव ने लोगों की सेहत पर बुरा असर डाला है। कभी बारिश, कभी धूप और फिर अचानक से ठंडी हवाओं के कारण वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। है। इसका सीधा असर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल पर देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत की बात है कि शहर सहित जिले में एच3एन2 इंफ्लूएंजा वायरस ने अभी दस्तक नहीं दी है।

लगातार बढ़ रहे हैं वायरल से पीड़ित मरीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की ओपीडी में सामान्य वायरल से पीड़ित मरीज ही पहुंच रहे हैं। इस बीच दोनों ही सरकारी अस्पतालों में नए वायरस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉ. अंकित अनूप मरावी ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, जिससे वे आसानी से वायरल इन्फेक्शन और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।

बारिश थमने के बाद तेज धूप भी बीमारी का कारण हो सकता है। जरूरत इससे बचने की और सेहत को लेकर सावधानी की है। 280 बिस्तर क्षमता वाले जिला अस्पताल के बेड फुल है और कई मरीजों जो विभिन्न वार्डों में सात दिन से अधिक समय से भर्ती और गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें मेडिकल रेफर भी किया जा रहा है। ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले और दूसरे मरीजों को बेड उपलब्ध हो सके। सबसे ज्यादा मरीज खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी मौसमी बीमारियों के आ रहे हैं। जिले में इंफ्लूएंजा वायरस के केस नहीं मेडिकल कालेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा ने इस संबंध में नईदुनिया को बताया कि दिल्ली में सक्रिय एच3एन2 इंफ्लूएंजा वायरस नया वेरियंट है और समय-समय पर ये वायरस बदलते रहते हैं, नए वेरियंट में तेज बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, बदन दर्द और कमजोरी के लक्षण मरीजों में देखा जा रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में ऐसे केस जांच में सामने नहीं आए हैं। उनके अनुसार डॉक्टरों की हमारी टीम सामान्य वायरल संक्रमण से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जांच व उन्हें दवा उपलब्ध करा रही है।