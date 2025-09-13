रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने इस हाल में पकड़ा कि बंधक बनाकर कर दी पिटाई, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर आए प्रेमी को परिवार के लोगों ने दबोच लिया और रातभर उसे रस्सियों से बांधकर बंधक बनाया और मारपीट की। यह मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के डाबीपुरा गांव का है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर विजयपुर थाना पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिले के गुरीच्छा निवासी युवक का यहां डाबीपुरा निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्यार इतना अधिक परवान चढ़ गया कि प्रेमिका ने अपने आशिक को उसके गांव में बुला लिया। इसके बाद प्रेमी रात्रि के दौरान प्रेमिका के घर पहुंच गया।
जिसका पता प्रेमिका के स्वजन को चला तो उन्होंने प्रेमी युवक को घर के अंदर ही दबोच लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया और सुबह हाथ पैर बांधकर उसकी बेहरमी से मारपीट कर डाली। बाद में यहां लोगों की भीड़ जुट गई।
इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, तब प्रेमी युवक को स्वजन ने छोड़ दिया और जिसके बाद वह भाग खड़ा हुआ। लेकिन प्रेमी युवक की मारपीट का किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में विजयपुर टीआई राकेश शर्मा का कहना है कि इस तरह की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है।