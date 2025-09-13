रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने इस हाल में पकड़ा कि बंधक बनाकर कर दी पिटाई, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर आए प्रेमी को परिवार के लोगों ने दबोच लिया और रातभर उसे रस्सियों से बांधकर बंधक बनाया और मारपीट की। यह मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के डाबीपुरा गांव का है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर विजयपुर थाना पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है।

प्रेमी रात में प्रेमिका के घर पहुंचा जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिले के गुरीच्छा निवासी युवक का यहां डाबीपुरा निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्यार इतना अधिक परवान चढ़ गया कि प्रेमिका ने अपने आशिक को उसके गांव में बुला लिया। इसके बाद प्रेमी रात्रि के दौरान प्रेमिका के घर पहुंच गया।