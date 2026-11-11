जबलपुर में एपीसी-बीआरसी के पदों पर चयन की प्रक्रिया तेज, 17 नवंबर को काउंसलिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिला शिक्षा केंद्र में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) और सहायक परियोजना समन्वयक (एपीसी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।

चयन परीक्षा में सफल रहे 16 शिक्षक

इन पदों के लिए आयोजित चयन परीक्षा में सफल रहे 16 शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यह प्रक्रिया 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में पूरी की जाएगी।

21 अक्टूबर को हुई थी चयन परीक्षा

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश पर 21 अक्टूबर को चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी गई है।

16 शिक्षकों को स्थान मिला

सूची में संतोष कुमार यादव, सुशील कुमार पटेल, अंकिता कुशवाहा, ज्योति शुक्ला, नितिन श्रीवास, आकृति जैन सहित कुल 16 शिक्षकों को स्थान मिला है।

जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा के अनुसार काउंसिलिंग के माध्यम से चयन संबंधी आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 दिसंबर को

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा 20 दिसंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों में होगी। परीक्षा के आयोजन के संबंध में अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।