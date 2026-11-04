जबलपुर के रहवासी इलाके में पटाखे बेचना पड़ा भारी, बड़ी मात्रा में आतिशबाजी जब्त

पोलीपाथर में डॉ. बोस के सामने स्थित गुरुनानक जनरल स्टोर पर दबिश देकर पुलिस ने बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए। दुकान संचालक नरेश पंजवानी (50), निवासी अवधपुरी कालोनी, के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रहवासी इलाके में बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वाले जनरल स्टोर संचालक के खिलाफ ग्वारीघाट पुलिस ने कार्रवाई की है।

मुखबिर से सूचना पर पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार, तीन नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरुनानक जनरल स्टोर में अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। सूचना पर ग्वारीघाट पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी।

संचालक भीड़ में बेच रहा था पटाखे

उस समय दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी और संचालक पटाखे बेच रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम नरेश पंजवानी बताया। पटाखों के भंडारण और बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति मांगे जाने पर वह कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।

विभिन्न तरह के पटाखे जब्त किए

पुलिस ने दुकान से एक कार्टून और बोरी में रखे विभिन्न तरह के पटाखे जब्त किए। इनमें सात पैकेट फूलझड़ी, तीन पैकेट रॉकेट, 40 अनार, पांच पिंक लिंग कलर, दो पैकेट नुकीला बम, 55 पैकेट कमांडो, 52 बिजली क्रेकर, 20 छुरछुरी, 10 प्लाबर पोर्ट, 20 छोटे प्लाबर, 65 सुपर डिलक्स बम, 55 सुपर किंग बम, 70 सुपर जाइंट बम, पांच रैगो पटाखे और एक रेड ब्लास्ट शामिल हैं।