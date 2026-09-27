जबलपुर के शहपुरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद, सभी लेन हुईं टोल फ्री; अब नहीं लगेगा यूजर चार्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहपुरा रेल ओवर ब्रिज के एप्रोच के क्षतिग्रस्त होने के बाद बदली यातायात व्यवस्था के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शहपुरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली अस्थायी रूप से बंद कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शहपुरा टोल प्लाजा की सभी लेन टोल फ्री कर दी गई हैं।

इनमें फास्टटेग लेन भी शामिल हैं। अब किसी भी श्रेणी के वाहन से यूजर फीस नहीं ली जाएगी। शहपुरा आरओबी का एप्रोच क्षतिग्रस्त होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से सामान्य यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमपीआरडीसी) द्वारा आरओबी के एप्रोच के स्थायी पुनर्निर्माण का काम कराया जा रहा है। इससे जुड़े संरचनात्मक और सिविल कार्य चल रहे हैं।