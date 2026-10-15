बारूद कांड के फरार आरोपी की नई करतूत, जाली पासपोर्ट से घूमे कई देश; पुलिस ने किया जबलपुर के शमीम कबाड़ी को गिरफ्तार

डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया, जबलपुर। खजरी खिरिया बायपास स्थित चर्चित कबाड़खाना विस्फोट मामले से जुड़े हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद शमीम अहमद उर्फ शमीम कबाड़ी को पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शमीम को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में पकड़ा गया है। आरोपी को अधारताल थाना क्षेत्र स्थित उसके मूल निवास आनंद नगर से गिरफ्तार किया गया।

गलत जानकारी के आधार पर पासपोर्ट बनवाया पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शमीम ने नागपुर से कथित तौर पर जाली आधार कार्ड और गलत जानकारी के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था। पुलिस पता करेगी किन-किन देशों की यात्रा की जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि इस पासपोर्ट का इस्तेमाल कर उसने किन-किन देशों की यात्रा की और विदेश जाने में उसकी मदद किसने की। पुलिस को उसके दुबई में रहने की जानकारी भी मिली है, जिसकी पुष्टि के लिए जांच की जा रही है।