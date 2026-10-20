जबलपुर के शासकीय कार्यालयों में शस्त्रो रक्षण रक्षामि गूंजा, पूजन के दौरान अधिकारियों ने किया हर्ष फायर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शस्त्रो रक्षण रक्षामि...! शासकीय कार्यालयों सहित अनेक स्थानों पर इसी मंत्र की अनुगूंज रही। सुरक्षा संस्थान, पुलिस विभाग, नगर निगम, क्षत्रिय महासभा में शस्त्रों का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। रक्षा मंत्र के साथ ही विजय के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जयघोष भी गूंजा।

विधिवत शस्त्र पूजन कर मां दुर्गा की आरती

परम्परा अनुसार पुलिस लाइन में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, आईजी प्रमोद कुमार वर्मा, डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा एसपी सम्पत उपाध्याय ने विधिवत शस्त्र पूजन करते हुए मां दुर्गा की आरती की।

वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस कर्मियों ने सलामी दी

एसपी सम्पत उपाध्याय ने तलवार से सफेद कद्दू काटकर उसकी पूजा की। पूजन करते हुए एसपी सम्पत उपाध्याय ने हर्ष फायर किया। इस असवर पर वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस कर्मियों ने सलामी दी।

हथियारों को फूल-माला से सजाया गया

पूजा स्थल पर आकर्षक रूप से इंसास एके 47, एसएलआर, थ्री नॉट श्री, स्टेन गन, अश्रुगैस गन और पिस्टल सहित अन्य हथियारों को फूल-माला से सजाया गया था।

पूजन के दौरान अधिकारियों ने की हर्ष फायर

शस्त्र पूजन के मौके पर सभी एएसपी शहर आयुष जाखड़, एएसपी जितेंद्र सिंह, एएसपी सूर्यकांत शर्मा, एएसपी अंजना तिवारी, रक्षित निरीक्षक सभी सीएसपी, डीएसपी, एवं थाना प्रभारी मौजूद रहे। पूजन के दौरान अधिकारियों ने हर्ष फायर किया गया।

हवन कर बुराइयों को जला दिया गया

जनता को इंसाफ दिलाने अपराधियों का खात्मा करने जिस हथियार और वाहन का उपयोग किया जाता है, उन सभी शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई और हवन कर बुराइयों को जला दिया गया।

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