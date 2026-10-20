जबलपुर के पाटन में नामदेव परिवार दशहरे पर करता है लंकेश की पूजा, बेटा निभा रहा अनोखी परंपरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दशहरे पर जहां देशभर में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है, वहीं जबलपुर से करीब 32 किलोमीटर दूर पाटन में एक परिवार ऐसा भी है, जो इसी दिन लंकेश की पूजा करता है। पांच दशक पुरानी परंपरा दूसरी पीढ़ी तक पहुंची नामदेव परिवार में करीब पांच दशक से चली आ रही यह परंपरा अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई है। पिता की मौत के बाद बेटे ने रावण की पूजा की जिम्मेदारी संभाल ली है। समय के साथ यह परंपरा परिवार की पहचान बन गई परिवार के मुताबिक इस परंपरा की शुरुआत वर्ष 1975 में संतोष नामदेव उर्फ लंकेश ने की थी। इसके बाद हर दशहरे पर परिवार की ओर से रावण की पूजा की जाने लगी। समय के साथ यह परंपरा परिवार की पहचान बन गई।

धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ा चरित्र परिवार के सदस्य बताते हैं कि उनके लिए रावण केवल दहन किए जाने वाला पात्र नहीं, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ा चरित्र है। इसी मान्यता के चलते परिवार ने वर्षों पहले शुरू की गई पूजा की परंपरा को आज भी कायम रखा है।