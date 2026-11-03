मुस्कुराते हुए कमरे में गई थी, आखिर क्या हुआ कि आत्मघाती कदम उठाया; जबलपुर की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। डुमना स्थित पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अभिकल्पन एवं विनिर्माण (पीडीपीएम ट्रिपलआईटी डीएम) की बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा वैष्ठवी की मौत हो गई। तेलंगाना की रहने वाली थी छात्रा 21 वर्षीय वैष्ठवी मूलत: तेलंगाना के वारंगल, चंदवपल्ली नरसंपेट की निवासी थी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी। उसका शव हाॅस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला। दरवाजा खटखटाया फिर फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला वैष्ठवी दोपहर करीब 1.30 बजे छात्रावास के अपने कमरे में गई। उस समय वह सहपाठियों से बात कर रही थी और मुस्कुराते हुए छात्रावास के अंदर गई थी। करीब एक घंटे तक कमरे से बाहर नहीं आने पर साथी छात्रा ने दरवाजा खटखटाया और फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संस्थान प्रबंधन को सूचना देने के बाद गार्ड की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। वैष्ठवी कमरे में फंदे पर लटकी मिली। उसकी मौत हो चुकी थी।

छात्रा के स्वजन को सूचना दी गई संस्थान परिसर में दोपहर लगभग ढाई बजे कमरे में छात्रा फंदे पर लटकी मिली थी, लेकिन घटना की सूचना पुलिस तक दोपहर करीब 3.30 बजे पहुंची। जानकारी मिलते ही डुमना चौकी प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव नीचे उतारकर कमरे की जांच की। छात्रा के स्वजन को सूचना दी गई है। उनके जबलपुर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।