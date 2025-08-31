दुकान का पता नहीं और सरपंच-सचिव ने बनवा दिया 44 हजार का फर्जी बिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर की ग्राम पंचायत में फर्जी बिल बनवाने और फिर उसके नाम पर राशि निकलाने का खेल जमकर चल रहा है। जबलपुर की कई ग्राम पंचायतों में ऐसी दुकानों से फर्जी बिल बनवाए जा रहे हैं, जो है ही नहीं। यहां तक कि इन दुकानों के न तो बोर्ड लगे हैं और न ही यह माल सप्लाई करते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण खमरिया से लगे ग्राम पंचायत पिपरिया कला का सामने आया है।

न ही किसी तरह का कोई व्यापार यहां के सचिव रविशंकर नामदेव और सरपंच संतोष कुमार ने मिलकर करीब 44 हजार रुपये का फर्जी बिल बनवाया, लेकिन दिक्कत यह हो गई कि जिस दुकान का बिल बनाया गया, वो अस्तित्व में ही नहीं है। उसकी न तो कोई शाॅप है और न ही किसी तरह का कोई व्यापार। बिल में बकायदा जीपी ट्रेडर्स का नाम लिखकर यहां से करीब 22 हजार 500 की एमसेड, 17,500 की गिट्टी और करीब 4 हजार की मुरम का बिल बनवाया गया।