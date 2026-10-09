आजादी के बाद पहली बार रेल से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के सीधी और पन्ना, मेमू चलाने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विंध्य और बुंदेलखंड के सीधी व पन्ना जिले स्वतंत्रता के बाद पहली बार यात्री रेल नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम मध्य रेल ने नवनिर्मित सतना-देवेंद्र नगर और रीवा-चुरहट रेलखंड पर यात्री ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों रेलखंड बहुप्रतीक्षित ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का हिस्सा हैं। इन पर आठ कोच वाली मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

बोर्ड की मंजूरी मिलते ही ट्रेन संचालन की तिथि तय होगी। सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो नवरात्र में नई मेमू के पहिए दौड़ सकते हैं। जबलपुर रेल मंडल ने देवेंद्र नगर से चुरहट के बीच नई मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार मेमू सुबह देवेंद्र नगर से रवाना होकर सतना और रीवा होते हुए दोपहर में चुरहट पहुंचेगी।

वापसी में अपराह्न चुरहट से चलकर रीवा और सतना होते हुए रात में देवेंद्र नगर पहुंचेगी। इसके लिए आठ कोच वाले मेमू रैक की मांग रेलवे बोर्ड से की गई है। पश्चिम मध्य रेल ने पहले सतना से देवेंद्र नगर और रीवा से रामपुर नैकिन तक ट्रेन चलाने की तैयारी की थी। रीवा तक चलने वाली एक एक्सप्रेस को रामपुर नैकिन तक और मानिकपुर-सतना के बीच चलने वाली मेमू को देवेंद्र नगर तक विस्तार देने पर विचार किया जा रहा था। अब इस योजना में बदलाव करते हुए देवेंद्र नगर-चुरहट के बीच नई मेमू चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।