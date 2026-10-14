नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, ग्वालियर जंक्शन, धौलपुर जंक्शन, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और कोसी कलां स्टेशनों पर मुख्य ठहराव दिया गया है। यात्रा से पहले भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या समय-सारणी पर पुष्टि अवश्य कर लें।
गाड़ी संख्या 01707 जबलपुर से 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार रात 8:20 बजे रवाना होगी। वापसी में 01708 निजामुद्दीन से 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार दोपहर 3:45 बजे चलेगी। सीटों का आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।
पश्चिम मध्य रेल (पमरे) ने सितंबर माह में टिकट चेकिंग अभियानों से 8.64 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो गत वर्ष की समान अवधि से 44.72 प्रतिशत अधिक है।
इस दौरान बिना टिकट, अनियमित टिकट और बिना बुक लगेज के यात्रा करने के 1.01 लाख मामले पकड़े गए। जबलपुर मंडल से सर्वाधिक 3.80 करोड़, भोपाल से 2.65 करोड़ और कोटा मंडल से 2.05 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।
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