नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन मुख्‍य स्‍टेशनों पर दिया गया ठहराव कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, ग्वालियर जंक्शन, धौलपुर जंक्शन, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और कोसी कलां स्‍टेशनों पर मुख्‍य ठहराव दिया गया है। यात्रा से पहले भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या समय-सारणी पर पुष्टि अवश्य कर लें।

जबलपुर से 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगी रवाना गाड़ी संख्या 01707 जबलपुर से 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार रात 8:20 बजे रवाना होगी। वापसी में 01708 निजामुद्दीन से 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार दोपहर 3:45 बजे चलेगी। सीटों का आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।