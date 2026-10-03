जबलपुर के विजय नगर ले जाकर छह साथियों ने पीटा, 13 घंटे शहर में घुमाते रहे, अगवा कर बंधक बनाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। काम पर जा रहे 17 वर्षीय युवक को रास्ते में रोककर आरोपियों ने पहले विजय नगर छोड़ने के लिए कहा और फिर जबरन उसके मोपेड पर बैठ गए। इसके बाद उसे विजय नगर के एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया गया।

कमरे में पहले से मौजूद दो अन्य बदमाशों के साथ छह आरोपियों ने युवक को तीन से चार घंटे तक बुरी तरह पीटा। इसके बाद उसे करीब 13 घंटे तक शहर में अलग-अलग स्थानों पर घुमाया गया। रात करीब दो बजे आरोपी उसे घर के बाहर छोड़कर भाग गए।

अपहरण, बंधक बनाने और मारपीट का मामला दर्ज

पीड़ित ने गढ़ा थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने और मारपीट का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

मोपेड से गुप्तेश्वर काम पर जा रहा था

एलआईसी इंद्रा बस्ती निवासी निहाल बर्मन फर्नीचर का काम करता है। वह मोपेड क्रमांक एमपी 20 जेडएम 9025 से गुप्तेश्वर काम पर जा रहा था। पुराने बिजली ऑफिस के पास चीकू, कृष्णा पंडित और उनके दो अन्य साथी ने रोका। चीकू व कृष्णा ने निहाल से विजय नगर छोड़ने को कहा। उसने मना किया तो धमकाने लगे और जबरन उसकी मोपेड पर बैठ गए। उनके दो साथी बाइक से पीछे-पीछे चलने लगे।

गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी नहीं माने

आरोपी निहाल को विजय नगर के एक मकान में ले गए। वहां पहले से युवी और करण मौजूद थे। छहों ने उसे बंधक बनाकर तीन से चार घंटे तक पीटा। निहाल लगातार छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी नहीं माने। दोपहर करीब एक बजे उसे कमरे से निकालकर यादव कालोनी, ग्वारीघाट सहित अन्य स्थानों पर घुमाते रहे। निहाल ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। करीब 13 घंटे बाद रात दो बजे आरोपित उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए।