जबलपुर में मूक-बधिर दिव्यांगों के लिए छह माह का सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मूक-बधिर दिव्यांग विशेष व्यक्तियों और विद्यार्थियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा छह माह के विशेष सांकेतिक भाषा साप्ताहिक पाठ्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को कला निकेतन पॉलीटेक्निक काॅलेज में किया गया। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित हुआ।

पूजन और दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पूजन और दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शक्ति वर्मा ने कहा कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य मूक-बधिर दिव्यांगों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने तथा अपनी समस्याओं और आकांक्षाओं को शासन के सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने में सक्षम बनाना है।