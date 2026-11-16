नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के सबसे व्यस्तम व व्यावसायिक क्षेत्र सराफा रोड में स्कूल के समीप नाली क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय रहवासियों की परेशानी बढ़ गई है।

नगर निगम ने क्षेत्र में नाली की सफाई कराई गई थी

दरअसल कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा क्षेत्र में नाली की सफाई कराई गई थी। इस दौरान जेसीबी मशीन से नाली के ऊपर लगी बड़ी-बड़ी चीप (स्लैब) टूट गईं।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के ठीक सामने नाली खुली होने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। पहले बच्चे नाली के ऊपर लगी चीप पर बैठते थे, लेकिन अब चीप टूटने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। खासकर स्कूल आने-जाने वाले छोटे बच्चों के नाली में गिरने की आशंका बनी हुई है।