जबलपुर में 1875 में ब्रिटिश सेना के अधिकारी ने किया था स्नूकर का आविष्कार, ऐसे पड़ा नाम

नईदुनिया डिजिटल डेस्क, जबलपुर। आज दुनिया भर में लोकप्रिय स्नूकर खेल की शुरुआत का इतिहास मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से जुड़ा है।
वर्ष 1875 में ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन जुब्बुलपोर में ब्रिटिश सेना के एक युवा अधिकारी सर नेविल चेम्बरलेन ने इस खेल का आविष्कार किया था।
दिलचस्प बात यह है कि बिलियर्ड्स और ब्लैक पूल जैसे लोकप्रिय खेलों में नया रोमांच जोड़ने की कोशिश से स्नूकर का जन्म हुआ। आज यह खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है।
दरअसल, ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के ऑफिसर्स मेस में बिलियर्ड्स और ब्लैक पूल काफी लोकप्रिय थे। मानसून के दौरान जब बारिश के कारण बाहरी खेल गतिविधियां मुश्किल हो जाती थीं, तब अधिकारी इनडोर खेलों में समय बिताते थे।
इसी दौरान चेम्बरलेन ने बिलियर्ड्स के पुराने स्वरूप में बदलाव कर एक नया खेल तैयार करने का प्रयोग किया। उन्होंने टेबल पर मौजूद 15 लाल और एक काली गेंद के साथ अन्य रंगों की गेंदें भी शामिल कर दीं।
इस खेल का नाम भी काफी रोचक तरीके से पड़ा। ब्रिटिश सैन्य अकादमी रॉयल मिलिट्री अकादमी, वूलविच में प्रथम वर्ष के नए कैडेट्स को बोलचाल में स्नूकर कहा जाता था। बताया जाता है कि एक दिन खेल के दौरान एक खिलाड़ी आसान शॉट चूक गया। इस पर चेम्बरलेन ने मजाक में उसे स्नूकर कह दिया। इसके बाद नए खेल का नाम ही स्नूकर पड़ गया।
स्नूकर में सफेद गेंद से निशाना लगाकर पहले लाल गेंद को पॉकेट में डाला जाता है। इसके बाद खिलाड़ी को एक रंगीन गेंद डालनी होती है। लाल गेंद का एक, पीली का दो, हरी का तीन, भूरी का चार, नीली का पांच, गुलाबी का छह और काली गेंद का सात अंक होता है।
जब तक लाल गेंदें टेबल पर रहती हैं, रंगीन गेंद पॉकेट में डालने के बाद वापस निर्धारित स्थान पर रख दी जाती है, जबकि लाल गेंद वापस नहीं आती। सभी 15 लाल गेंदें पॉकेट में जाने के बाद बची छह रंगीन गेंदों को बढ़ते अंक क्रम में पॉकेट किया जाता है।
सबसे अधिक अंक पाने वाला खिलाड़ी विजेता बनता है। गलत गेंद को छूने या सफेद गेंद पॉकेट में डालने पर फाउल होता है और विपक्षी खिलाड़ी को कम से कम चार अंक या संबंधित गेंद के अंकों के बराबर पेनल्टी मिलती है।
यह भी पढ़ें- पहाड़ों में बर्फबारी से लुढ़क रहा पारा, जबलपुर में पहली बार 12.8 डिग्री पर आया, संभाग के जिलों में ठंड बढ़ी