जबलपुर में 1875 में ब्रिटिश सेना के अधिकारी ने किया था स्नूकर का आविष्कार, ऐसे पड़ा नाम

नईदुनिया डिजिटल डेस्‍क, जबलपुर। आज दुनिया भर में लोकप्रिय स्नूकर खेल की शुरुआत का इतिहास मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से जुड़ा है।

ब्रिटिश युवा अधिकारी ने आविष्कार किया था

वर्ष 1875 में ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन जुब्बुलपोर में ब्रिटिश सेना के एक युवा अधिकारी सर नेविल चेम्बरलेन ने इस खेल का आविष्कार किया था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान

दिलचस्प बात यह है कि बिलियर्ड्स और ब्लैक पूल जैसे लोकप्रिय खेलों में नया रोमांच जोड़ने की कोशिश से स्नूकर का जन्म हुआ। आज यह खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है।

अधिकारी इनडोर खेलों में समय बिताते थे

दरअसल, ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के ऑफिसर्स मेस में बिलियर्ड्स और ब्लैक पूल काफी लोकप्रिय थे। मानसून के दौरान जब बारिश के कारण बाहरी खेल गतिविधियां मुश्किल हो जाती थीं, तब अधिकारी इनडोर खेलों में समय बिताते थे।

पुराने स्वरूप में बदलाव कर एक नया खेल

इसी दौरान चेम्बरलेन ने बिलियर्ड्स के पुराने स्वरूप में बदलाव कर एक नया खेल तैयार करने का प्रयोग किया। उन्होंने टेबल पर मौजूद 15 लाल और एक काली गेंद के साथ अन्य रंगों की गेंदें भी शामिल कर दीं।

ऐसे पड़ा स्नूकर नाम

इस खेल का नाम भी काफी रोचक तरीके से पड़ा। ब्रिटिश सैन्य अकादमी रॉयल मिलिट्री अकादमी, वूलविच में प्रथम वर्ष के नए कैडेट्स को बोलचाल में स्नूकर कहा जाता था। बताया जाता है कि एक दिन खेल के दौरान एक खिलाड़ी आसान शॉट चूक गया। इस पर चेम्बरलेन ने मजाक में उसे स्नूकर कह दिया। इसके बाद नए खेल का नाम ही स्नूकर पड़ गया।