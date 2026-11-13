पहाड़ों में बर्फबारी से लुढ़क रहा पारा, जबलपुर में पहली बार 12.8 डिग्री पर आया, संभाग के जिलों में ठंड बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नवंबर माह के पहले पखवाड़े में अब ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाके ठंड की चपेट में आ रहे हैं।

सुबह सबसे सर्द सुबह के रूप में दर्ज हुई

पहाड़ों से आ रही उत्तरी ठंडी हवा से जबलपुर सहित आस-पास के जिलों में भी लगातार ठंड का असर बढ़ रहा है। गुरुवार की सुबह सबसे सर्द सुबह के रूप में दर्ज हुई।

अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस पर

बुधवार-गुरुवार रात की न्यूनतम तापमान पहली बार 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट का अनुमान है।

सिस्टम 15 नवंबर तक अवदाब में बदल सकता है

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे निम्न दबाव के क्षेत्र का जबलपुर के मौसम पर फिलहाल कोई विशेष असर पड़ने की संभावना नहीं है। 13 नवंबर से दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम 15 नवंबर तक अवदाब में बदल सकता है।