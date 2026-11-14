पहाड़ों में बर्फबारी से जबलपुर की हवा में ठंडक, दिन में धूप से गर्माहट और रात ठंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पहाड़ों से आ रही उत्तरी ठंडी हवा से जबलपुर सहित आस-पास के जिलों में भी लगातार ठंड का असर बढ़ रहा है। सुबह सबसे सर्द सुबह के रूप में दर्ज हुई। रात का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पहले पखवाड़े में अब ठंड ने असर दिखाना शुरू नवंबर माह के पहले पखवाड़े में अब ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाके ठंड की चपेट में आ रहे हैं। दिन में धूप के कारण हल्की गर्माहट रही दिन का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा, जिससे दिन में धूप के कारण हल्की गर्माहट रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। तीन दिनों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अगले तीन दिनों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। हालांकि इसका जबलपुर सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में फिलहाल कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।