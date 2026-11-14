पहाड़ों में बर्फबारी से जबलपुर की हवा में ठंडक, दिन में धूप से गर्माहट और रात ठंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पहाड़ों से आ रही उत्तरी ठंडी हवा से जबलपुर सहित आस-पास के जिलों में भी लगातार ठंड का असर बढ़ रहा है। सुबह सबसे सर्द सुबह के रूप में दर्ज हुई। रात का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
नवंबर माह के पहले पखवाड़े में अब ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाके ठंड की चपेट में आ रहे हैं।
दिन का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा, जिससे दिन में धूप के कारण हल्की गर्माहट रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अगले तीन दिनों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। हालांकि इसका जबलपुर सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में फिलहाल कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार 14 से 17 नवंबर तक जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा सहित आस-पास केे जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम बदलने के आसार हैं। जबलपुर संभाग में फिलहाल सुबह और रात को ठंड का असर बढ़ा रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
वर्तमान में सुबह और रात में तेज ठंड महसूस हो रही है। ठंड से बचने लोग गर्म कपडों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को भी की मौसम इसी तरह बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख पूरी तरह से उत्तरी हो गया है और पहाड़ों से आ रही ठंडी हवा सिहाराने लगी है।