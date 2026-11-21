नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का मुद्दा अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नौ अक्टूबर 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

संगठन ने महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाया संगठन ने याचिका के माध्यम से ओबीसी के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की संवैधानिक अवधारणा को परिभाषित किए जाने का महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाया है। एसोसिएशन के सचिव रामभजन लोधी की ओर से अधिवक्ता-ऑन-रिकाॅर्ड (एओआर) संदीप सेन के माध्यम से याचिका दायर करने के बारे अवगत कराया गया है।