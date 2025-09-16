मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railways news: Diwali- Chhath पर जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, यहां देखें रूट्स और टाइमिंग

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर–आनंद विहार टर्मिनल–जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन विशेष किराए पर 29 सितंबर से 4 नवंबर 2025 तक कुल छह–छह ट्रिप के लिए संचालित होगी।

    By Atul Shukla
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 04:38:50 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 04:38:50 AM (IST)
    Indian Railways news: Diwali- Chhath पर जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, यहां देखें रूट्स और टाइमिंग
    Diwali- Chhath पर जबलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

    HighLights

    1. आनंद विहार टर्मिनल–जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है
    2. 29 सितंबर से 4 नवंबर 2025 तक कुल छह–छह ट्रिप के लिए संचालित होगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर–आनंद विहार टर्मिनल–जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन विशेष किराए पर 29 सितंबर से 4 नवंबर 2025 तक कुल छह–छह ट्रिप के लिए संचालित होगी।

    ट्रेन नंबर 01707 (जबलपुर–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल) हर सोमवार दोपहर 2:40 बजे जबलपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन मंगलवार को दोपहर 12:25 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    इन रूट्स से आएगी वापस

    वहीं, ट्रेन नंबर 01708 (आनंद विहार टर्मिनल–जबलपुर स्पेशल) हर मंगलवार दोपहर 1:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी। यह गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, सतना और कटनी होते हुए बुधवार सुबह 9:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी।

    ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 1 एसी प्रथम श्रेणी, 2 एसी द्वितीय श्रेणी, 6 एसी तृतीय श्रेणी, 9 स्लीपर, 4 सामान्य श्रेणी और 2 एसएलआरडी कोच शामिल रहेंगे।

    इसे भी पढ़ें- सागर एमईएस रिश्वतकांड : तीनों अफसर और ठेकेदार जेल भेजे गए, 80 हजार की रिश्वत के साथ पकड़े गए थे

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.