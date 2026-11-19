नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (एनडीवीएसयू) ने पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे राउंड की स्पाट काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे

26 नवंबर को जबलपुर वेटरनरी कालेज जबलपुर में ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसमें पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। नए अभ्यर्थियों के लिए 23 से 25 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर रहेगा।

खाली सीटों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा

बीवीएससी एवं एएच तथा बीएफएससी पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को 26 नवंबर को सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे तक उपस्थित होकर ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करानी होगी और मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।