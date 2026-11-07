जबलपुर में बीएमटी से दो और बच्चों को मिली नई जिंदगी, अब परिवार के साथ मनाएंगे दीपावली

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिकल सेल बीमारी से पीड़ित दो बच्चों का सफलतापूर्वक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट (एचएससीटी) करने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने वाले सिकल सेल पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

पहला मामला कटनी का 13 वर्षीय बालक बीएमटी यूनिट प्रभारी डा श्वेता पाठक ने बताया कि कटनी निवासी 13 वर्षीय बालक का बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसके बड़े भाई ने डोनर बनकर कराया। ट्रांसप्लांट के बाद बालक को ग्रेड-3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज (जीवीएचडी) जैसी गंभीर जटिलता का सामना करना पड़ा।