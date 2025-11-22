स्कूल में 'जय श्रीराम' कहने पर छात्र की पिटाई, हिंदूवादी संगठनों का फूटा गुस्सा, संचालक पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन के मिस्पा मिशन स्कूल के एक छात्र ने सुरक्षा कर्मी को अभिवादन में जय श्रीराम कहा। यह शब्द स्कूल के संचालक के कान में पड़े तो वह आक्रोशित हो उठे। छात्र जब उनके पास पहुंचा तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे स्कूल पहुंच गए। संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

अभिवादन में कहा जय श्रीराम पाटन के साहू कालोनी निवासी 14 वर्षीय छात्र जुगिया रोड स्थित मिस्पा मिशन स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ता है। हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि छात्र शनिवार को अपने सहपाठी छात्र के साथ स्कूल पहुंचा। प्रवेश द्वार पर उसे सुरक्षा कर्मी लाल सिंह लोधी दिखा तो छात्र ने उसे अभिवादन में जय श्रीराम कहा।