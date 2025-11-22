मेरी खबरें
    स्कूल में 'जय श्रीराम' कहने पर छात्र की पिटाई, हिंदूवादी संगठनों का फूटा गुस्सा, संचालक पर FIR

    MP News: पाटन के मिस्पा मिशन स्कूल के एक छात्र ने सुरक्षा कर्मी को अभिवादन में जय श्रीराम कहा। यह शब्द स्कूल के संचालक के कान में पड़े तो वह आक्रोशित हो उठे। छात्र जब उनके पास पहुंचा तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे स्कूल पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर FIR दर्ज की गई।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 10:56:00 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 10:56:00 PM (IST)
    स्कूल में 'जय श्रीराम' कहने पर छात्र की पिटाई, हिंदूवादी संगठनों का फूटा गुस्सा, संचालक पर FIR
    'जय श्रीराम' कहने पर छात्र की पिटाई। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. जय श्रीराम कहने पर स्कूल में छात्र से मारपीट
    2. हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध स्कूल में प्रदर्शन
    3. स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर FIR हुई दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन के मिस्पा मिशन स्कूल के एक छात्र ने सुरक्षा कर्मी को अभिवादन में जय श्रीराम कहा। यह शब्द स्कूल के संचालक के कान में पड़े तो वह आक्रोशित हो उठे। छात्र जब उनके पास पहुंचा तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे स्कूल पहुंच गए। संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

    अभिवादन में कहा जय श्रीराम

    पाटन के साहू कालोनी निवासी 14 वर्षीय छात्र जुगिया रोड स्थित मिस्पा मिशन स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ता है। हिंदूवादी संगठन का आरोप है कि छात्र शनिवार को अपने सहपाठी छात्र के साथ स्कूल पहुंचा। प्रवेश द्वार पर उसे सुरक्षा कर्मी लाल सिंह लोधी दिखा तो छात्र ने उसे अभिवादन में जय श्रीराम कहा।


    स्कूल संचालक ने कई थप्पड़ जड़ दिए

    उसके बाद वह कुछ कदम आगे बढ़ा तो वहां पर स्कूल के संचालक राजेश खड़े थे। जैसे ही छात्र वहां से गुजरा तो संचालक ने उसे रोका। उन्हें देखकर छात्र ने गुड मार्निंग बोला। तभी संचालक ने छात्र के बाल पकड़ लिए। उसके बाद कई थप्पड़ जड़ दिए। साथ ही नसीहत दी कि वह स्कूल के अंदर दोबारा कभी किसी को जय श्रीराम कहता न सुनाई पड़े। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल संचालक पर मुकदमा दर्ज किया है।

