मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Cough Syrup Case: सप्लाई में सुरक्षा चूक से कोल्ड्रिफ सिरप हुआ जहरीला, यही बना 24 बच्चों की मौत का कारण

    MP News: कंपनी 215 किलोग्राम के फार्मा ग्रेड के पैक में डीईजी की सप्लाई करती है। जल्दबाजी में उसने इंडस्ट्रियल ग्रेड का लूज माल सप्लाई कर दिया। इसके कारण ही कोल्ड्रिफ कफ सीरप में 48.6 प्रतिशत डाय-एथिलीन ग्लाइकाल नामक विषैला रसायन मौजूद था, जो कि महज 0.48 प्रतिशत ही होना चाहिए था। यही जहरीला रसायन 24 बच्चों की मौत की वजह बना।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 10:31:21 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 10:31:21 PM (IST)
    Cough Syrup Case: सप्लाई में सुरक्षा चूक से कोल्ड्रिफ सिरप हुआ जहरीला, यही बना 24 बच्चों की मौत का कारण
    सुरक्षा चूक से कोल्ड्रिफ सिरप हुआ जहरीला।

    HighLights

    1. इंडस्ट्रियल ग्रेड का लूज डीईजी सप्लाई किया, यही बना 24 बच्चों की मौत का कारण
    2. कोल्ड्रिफ कफ सीरप मामले में आरोपित पांड्या केमिकल कंपनी के मालिक ने स्वीकारा
    3. फार्मा ग्रेड के डीईजी में रहती है 0.48% मात्रा, 48.6% विषैला रसायन बना जानलेवा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में विषाक्त कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में एसआइटी ने शनिवार को भी आरोपित पांड्या केमिकल कंपनी के मालिक शैलेष पांड्या से पूछताछ की, इसमें अहम सुराग मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु ने पांड्या केमिकल को 50 किलोग्राम डाय-एथिलीन ग्लाइकाल (डीईजी) का ऑर्डर किया था।

    इंडस्ट्रियल ग्रेड का लूज माल सप्लाई किया

    कंपनी 215 किलोग्राम के फार्मा ग्रेड के पैक में डीईजी की सप्लाई करती है। जल्दबाजी में उसने इंडस्ट्रियल ग्रेड का लूज माल सप्लाई कर दिया। इसके कारण ही कोल्ड्रिफ कफ सीरप में 48.6 प्रतिशत डाय-एथिलीन ग्लाइकाल नामक विषैला रसायन मौजूद था, जो कि महज 0.48 प्रतिशत ही होना चाहिए था। यही जहरीला रसायन 24 बच्चों की मौत की वजह बना।


    हैरत की बात यह है कि कंपनी में केमिकल पहुंचाए जाने के बाद जांच नहीं की गई। एसआइटी चीफ परासिया एसडीओपी जितेंद्र जाट ने बताया कि कफ सीरप में फार्मा ग्रेड की जगह इंडस्ट्रियल ग्रेड के डाय-एथिलीन ग्लाइकाल के उपयोग से यह स्थिति बनी।

    शैलेष पांड्या को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया

    बता दें कि पांड्या केमिकल के मालिक शैलेष पांड्या को गुरुवार को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। वह तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है। एसआइटी पता लगा रही है कि कंपनी ने यह केमिकल कहां से खरीदा और किस-किसे बेचा। रॉ मटेरियल सप्लाई के दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- SIR in MP: मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम, 2003 की जानकारी चंद मिनट में होगी सामने

    गले में तौलिया डालकर पहुंचा रंगनाथन

    छिंदवाड़ा जिले के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के ककई की पांच वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की मौत विषाक्त कफ सीरप से हुई थी। कुंडीपुरा पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स दवा कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को रिमांड पर लिया। इस दौरान करोड़ों की कंपनी का मालिक रंगनाथन गले में तौलिया डालकर, लोअर और इनर पहनकर आया। शुक्रवार शाम उसे वापस जेल दिया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.