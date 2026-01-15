जबलपुर में दूषित खाना खाने से हॉस्टल में छात्र की मौत, 13 बच्चे हो गए थे बीमार; लापरवाही पर एफआईआर दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कुंडम के हरदुली आदिवासी छात्रावास में अमानक भोजन परोसा गया था। जिसके कारण छात्रावासी छात्रों का स्वास्थ्य खराब हुआ और एक छात्र की मौत हो गई। यह जानकारी छात्र राजाराम धुर्वे (14) की मौत के बाद की गई जांच में सामने आई है। वह कक्षा नवमीं छात्र था, छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। असामान्य परिस्थिति में मौत होने पर पुलिस ने छात्र के बिसरा की जांच कराई थी।

छानबीन में छात्रों को घटिया खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने में आरंभिक रूप से छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही मिली है। कुंडम पुलिस ने आरोपित छात्रावास अधीक्षक गजेंद्र झारिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। नमूने में मिली खराबी, फोरेंसिक जांच कराई घटना संदिग्ध होने पर पुलिस ने छात्र राजाराम के शव का पोस्टमार्टम कराया। उसके बिसरे की क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से जांच कराई। जांच में विषाक्त भोजन से छात्र की मौत की बात सामने आई। एक साथ 13 छात्रों का स्वास्थ्य खराब होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के एक दल ने भी छात्रावास का निरीक्षण किया था। छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन निर्माण में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियों के नमूने जब्त किए थे। चावल, दाल, आटा एवं कुछ अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच में निम्न स्तर की पायी गई थी।