वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कारों के नंबरों के आधार पर युवकों की पहचान करने और उनकी तलाश शुरू कर दी है। वीडियो रात के समय का प्रतीत हो रहा है। पुलिस अनुसार पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

चलती कारों से बाहर लटककर स्टंट करने वाले युवकों की इस हरकत से सड़क पर हादसे का खतरा पैदा हो सकता था।

कारों में सवार कुछ युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर और दरवाजे के पायदान पर खड़े होकर करतब करते दिखाई दे रहे हैं।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में चलती कारों से बाहर निकलकर खतरनाक और जानलेवा करतब करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

100 रुपये का पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे तीन बदमाश

भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के तेवर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर मंगलवार देर रात तीन बदमाशों ने चाकू और पिस्टल की नोंक पर कर्मचारी से करीब 10 हजार रुपये लूट लिए।

आरोपी बिना नंबर की मोपेड से फरार हो गए

वारदात के बाद आरोपी बिना नंबर की मोपेड से फरार हो गए। पेट्रोल पंप कर्मचारी अभिषेक झारिया और संदीप बेन की ड्यूटी मंगलवार रात 10 बजे से थी।

एक बजे रात तीन युवक मोपेड से पहुंचे

मध्यरात्रि रात्रि करीब एक बजे तीन युवक मोपेड से पहुंचे और 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया। भुगतान के लिए 500 रुपये देने पर अभिषेक खुले पैसे लौटाने लगा, तभी एक बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।

एक ने चाकू अड़ाया, दूसरे ने पिस्टल दिखाई

एक ने अभिषेक के पेट पर चाकू अड़ा दिया। उसके दूसरे साथी ने पिस्टल दिखाया। हथियार चलाने का डर दिखाकर कर्मचारी के हाथ में रखे करीब 10 हजार रुपये छीनकर भाग निकले। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।