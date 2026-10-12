डीजे-लाउडस्पीकर पर 'सुप्रीम' फैसला, जबलपुर में भी इन 15 चुनिंदा कार्यक्रमों के लिए सीमित छूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। डीजे, लाउडस्पीकर और तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि उपकरणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति या संस्था की स्वतंत्रता वहां तक ही है, जहां से दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, शांति और जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो।

आवाज उन तक न पहुंचाएं, जो सुनना नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति लाउडस्पीकर या एम्पलीफायर के माध्यम से अपनी आवाज उन लोगों तक भी पहुंचाए, जो उसे सुनना नहीं चाहते।