जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग में शहपुरा टोल पर अब नहीं देना होगा टैक्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज बंद होने से परेशान वाहन चालकों और राहगीरों के लिए राहत की खबर है। ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के बाद यातायात डायवर्ट किए जाने के बावजूद शहपुरा टोल प्लाजा पर जारी वसूली अब बंद की जाएगी।

दोबारा चालू होने तक टोल वसूली रोकने की सहमति लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रिज के दोबारा चालू होने तक टोल वसूली रोकने की सहमति दी है। इससे वैकल्पिक मार्ग से लंबी दूरी तय कर रहे वाहन चालकों को अतिरिक्त टोल नहीं देना पड़ेगा।