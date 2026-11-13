जबलपुर में शराब की टेबल पर राइफलें सजाने का वीडियो वायरल, तीन बार की हवाई फायरिंग

नईदुनिया डिजिटल डेस्‍क, जबलपुर। शहर के बरगी थाना क्षेत्र में तीन राइफलों से हवाई फायरिंग करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।

एक तीन हवाई फायर करते नजर आ रहे हैं

वीडियो में हरजोत खालसा शराब की टेबल पर तीन राइफलें सजाकर पहले अपना वीडियो बनवाते और फिर एक के बाद एक तीन हवाई फायर करते नजर आ रहे हैं।

कैमरे के सामने हथियारों के साथ पोज देता है

वायरल वीडियो में युवक के सामने टेबल पर शराब की बोतलें और गिलास रखे दिखाई देते हैं। इसी टेबल पर तीन राइफलें भी सजाई गई हैं। युवक कैमरे के सामने हथियारों के साथ पोज देता है और इसके बाद राइफल से लगातार तीन हवाई फायर करता नजर आता है। वीडियो में फायरिंग का दृश्य भी रिकॉर्ड हुआ है।