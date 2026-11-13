जबलपुर में शराब की टेबल पर राइफलें सजाने का वीडियो वायरल, तीन बार की हवाई फायरिंग

नईदुनिया डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर के बरगी थाना क्षेत्र में तीन राइफलों से हवाई फायरिंग करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।
वीडियो में हरजोत खालसा शराब की टेबल पर तीन राइफलें सजाकर पहले अपना वीडियो बनवाते और फिर एक के बाद एक तीन हवाई फायर करते नजर आ रहे हैं।
वायरल वीडियो में युवक के सामने टेबल पर शराब की बोतलें और गिलास रखे दिखाई देते हैं। इसी टेबल पर तीन राइफलें भी सजाई गई हैं। युवक कैमरे के सामने हथियारों के साथ पोज देता है और इसके बाद राइफल से लगातार तीन हवाई फायर करता नजर आता है। वीडियो में फायरिंग का दृश्य भी रिकॉर्ड हुआ है।
वीडियो बरगी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसकी वास्तविक लोकेशन, रिकॉर्डिंग की तारीख और हथियारों के लाइसेंस से संबंधित जानकारी की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। यह भी पता लगाया जाना बाकी है कि वीडियो में दिखाई दे रही राइफलें किसकी हैं और फायरिंग किन परिस्थितियों में की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस वीडियो की सत्यता, उसमें नजर आ रहे युवक और हथियारों के संबंध में जानकारी जुटाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन से जबलपुर में बायपास पर जाम, 5 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार