जबलपुर व संभाग समेत कई शहरों में पारा 2 डिग्री लुढ़का, भोपाल-इंदौर में भी ठंड बढ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीवाली कीकी रात हुई आतिशबाजी से वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। जबलपुर व संभाग के कई जिलों में सर्दी का असर बढ़ गया है।

'हैजार्डस' से बेहद खतरनाक स्थिति‍ हो गई

इंदौर में तो 8 नवंबर की रात 11:11 बजे तक ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 320 दर्ज किया गया। भोपाल में तो 'हैजार्डस' यानी बेहद खतरनाक स्थिति‍ हो गई है।

पहाड़ों में सक्रिय हो रह पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है जो हिमालयीन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इससे पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है।

ठंड का असर बढ़ने लगेगा

पहाड़ों से आने वाली उत्तर हवा में ठंडक घुलेगी और ठंड का असर बढ़ने लगेगा। बहरहाल दिन का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम 13.5 डिग्री सेल्सिस दर्ज किया गया। जो सर्द सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है।