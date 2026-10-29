जबलपुर में 309 सफाईकर्मियों को स्थायी नौकरी देने वाले IAS रमेश थेटे का चर्चित रहा कार्यकाल

डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया, जबलपुर। मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रमेश थेटे का प्रशासनिक करियर जितना चर्चित रहा, उतना ही उनका बाद का फिल्मी सफर भी सुर्खियों में रहा है। स्थायी नौकरी देने का फैसला खासा चर्चित वर्ष 2001-02 में जबलपुर नगर निगम आयुक्त के रूप में पदस्थ रहे थेटे ने शहर में कई उल्लेखनीय काम किए। उनके कार्यकाल में नगर निगम के 309 सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का फैसला खासा चर्चित हुआ था। 'दूसरा खैरनार' तक कहा गया थेटे ने जनभागीदारी के माध्यम से जबलपुर में एक आदर्श सड़क का निर्माण भी कराया था। वहीं, अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ उनकी कार्रवाई ने उन्हें सख्त प्रशासक की पहचान दिलाई। उनके रवैये के कारण उन्हें 'दूसरा खैरनार' तक कहा गया।

निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ हुए। वर्ष 2002 में लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया था। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद उन्हें सेवा में वापस लिया गया।