रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के विवादित बोल, वायरल वीडियो देखकर किसान हुए आगबबूला

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह किसानों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। किसान 3 महीने ही मेहनत करता है वीडियो में सांसद कहते हैं कि किसान 3 महीने ही मेहनत करता है और 9 महीने ताश खेलता है, गुटखा खाता है, बोतल से पीता है, चोंगी पीता है और जय भोले करता है। उक्त वीडियो जबलपुर और रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में आग की तरह फैल रहा है।

सफेद कुर्ता, बेज रंग की जैकेट और चश्मा सोशल मीडिया में सांसद भाषण देते दिख रहे हैं। सफेद कुर्ता, बेज रंग की जैकेट और चश्मा लगाए जनार्दन मिश्रा किसानों की जीवनशैली पर सवाल उठाते हुए यह बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा वीडियो सामने आते ही कमेंट सेक्शन में गुस्से का सैलाब आ गया। किसानों ने लिखा कि खेती कोई 3 महीने का काम नहीं है। बीज बोने से लेकर फसल काटने, सिंचाई, खाद, कीटनाशक, मंडी में बेचने और कर्ज चुकाने तक किसान 365 दिन परेशान रहता है। कई यूजर्स ने सांसद को चुनौती दी कि वह एक दिन धूप में खेत में काम करके दिखाएं।