जबलपुर के निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन में लिफ्ट का तार टूटा, नीचे गिरने से लगा करंट; कई श्रमिक झुलसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। धनवंतरि नगर स्थित जासूजा सिटी में सोमवार को निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन में काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट में खराबी आने के बाद उसका तार जलने के साथ लिफ्ट नीचे गिरी। मौके पर काम कर रहे श्रमिक उसकी चपेट में आ गए।

निजी अस्पताल में भर्ती किया गया करंट लगने और लिफ्ट की चपेट में आकर महिला श्रमिक उन्नति नगर निवासी सुनीता प्रजापति को गंभीर चोट आई है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में घायल तीन अन्य श्रमिक अहमद, सरजू और मोहन शामिल है।