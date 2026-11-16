जबलपुर में देश की पहली रेड कार्पेट सड़क बदहाल, रंग उखड़ा अब गड्ढों से बढ़ा हादसों का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौरादेही अभयारण्य के पास एनएचएआई ने देश में पहली बार रेड कार्पेट तकनीक का प्रयोग किया था। अंकुश लगाकर सड़क हादसों को रोकना था उद्देश्य इसका उद्देश्य अंधे मोड़ों और संवेदनशील हिस्सों में तेज रफ्तार पर अंकुश लगाकर सड़क हादसों को रोकना था। शुरुआती दौर में इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए थे। दावा -एक माह तक इस हिस्से में कोई हादसा नहीं हुआ एनएचएआई के अधिकारियों ने दावा किया था कि सड़क तैयार होने के बाद एक माह तक इस हिस्से में कोई हादसा नहीं हुआ। इस प्रयोग को देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू करने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब इस अनूठी सड़क की पहचान ही मिटती जा रही है।

कई हिस्सों में पूरी तरह फीका पड़ गया सड़क पर किया गया लाल रंग जगह-जगह से उखड़ चुका है और कई हिस्सों में पूरी तरह फीका पड़ गया है। सड़क की सतह भी खराब हो रही है और जगह-जगह गड्ढे नजर आने लगे हैं। ऐसे में जिस मार्ग को वाहन चालकों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण का मॉडल बताया गया था, वहां अब रखरखाव की अनदेखी सवाल खड़े कर रही है।

टोल पूरा, सुविधाएं अधूरी भोपाल मार्ग पर वाहन चालकों से भारी-भरकम टोल वसूला जा रहा है, लेकिन इसके बदले सड़क पर बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कई स्थानों पर सड़क में कटाव और गड्ढे हैं। वहीं, जहां मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहा है, वहां भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। निर्माण स्थलों पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है और न ही दूर से वाहन चालकों को सतर्क करने वाले संकेतक लगाए गए हैं। इससे तेज गति से आने वाले वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। गति बताने वाले उपकरण भी बंद रेड कार्पेट मार्ग के आसपास वाहन चालकों को गति सीमा की जानकारी देने और निर्धारित सीमा से अधिक गति होने पर सतर्क करने के लिए गति मापन उपकरण लगाए गए थे। इनमें से कई उपकरण बंद पड़े हैं और कुछ केवल दिखावे के लिए लगे नजर आते हैं।