    MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य ई-अटेंडेंस प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे इस नीति के बिना किसी न्यायिक बाधा के जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

    हाई कोर्ट ने E-Attendance को दी मंजूरी, जनहित याचिका को किया खारिज, कहा- यह मामला कार्यपालिका का हमारा नहीं
    हाई कोर्ट ने E-Attendance को दी मंजूरी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य ई-अटेंडेंस प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे इस नीति के बिना किसी न्यायिक बाधा के जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि यह मामला कार्यपालिका की नीति के अंतर्गत आता है और इसमें अदालती हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

    अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के अध्यक्ष ने दायर की थी याचिका

    यह याचिका अशोकनगर जिले में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने दायर की थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 20 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक जुलाई, 2025 से 3,50,000 से अधिक शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक एप के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति लागू करने का आदेश दिया गया था। सिंह ने ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की कमियों पर प्रकाश डाला और आशंका जताई कि खराब नेटवर्क कवरेज के कारण या अनजाने में अनुपस्थिति और शिक्षकों के वेतन में कटौती हो सकती है।


    राज्य की ओर से पेश हुए, अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने प्रतिवाद किया कि यह प्लेटफॉर्म रीयल-टाइम निगरानी को बढ़ावा देता है, प्रॉक्सी शिक्षण पर अंकुश लगाता है, और डेटा-आधारित स्थानांतरणों और पदोन्नति में योगदान देता है। उन्होंने पीठ को आश्वस्त किया कि कम कवरेज वाले क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन विकल्प मौजूद हैं। जिला अधिकारियों ने कर्मचारियों को जियो-टैग किए गए फोटो अपलोड से परिचित कराने के लिए व्यावहारिक सत्र आयोजित किए हैं।

    व्यापक शिक्षा 3.0 सुधारों पर दिया ध्यान

    बहस के दौरान, अदालत ने प्रशासनिक दक्षता के उद्देश्य से व्यापक शिक्षा 3.0 सुधारों के साथ इस प्रणाली के संरेखण पर ध्यान दिया। यह देखा गया कि वैकल्पिक तंत्र ग्रामीण बाधाओं को पर्याप्त रूप से दूर करते हैं, जिससे यह चुनौती समय से पहले ही आ जाती है। पीठ द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करने के बाद, सिंह ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और उसे प्राप्त कर ली, जिससे मामला प्रभावी रूप से बंद हो गया। यह फैसला विभाग के उस रोलआउट को पुष्ट करता है, जिसे शुरुआती प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, जिसमें लांच के दिन आंशिक बहिष्कार भी शामिल था, जब दस प्रतिशत से भी कम शिक्षकों ने लाग इन किया था।

    शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने फैसले का किया स्वागत

    अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशिक्षण में तेज़ी आने और दूर दराज के इलाकों तक सिग्नल बूस्टर पहुंचने के साथ ही अनुपालन दर 90 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह 1.2 लाख स्कूलों के लाखों छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के प्रयासों को मान्यता देता है।

