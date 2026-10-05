जबलपुर से जनशताब्दी दो घंटे की देरी से चलेगी, महाकौशल एक्सप्रेस का मार्ग बदला; यह है नया रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में मथुरा और भूतेश्वर स्टेशनों के बीच चल रहे यार्ड रीमाडलिंग कार्य का असर रेल परिचालन पर पड़ेगा।

थर्ड और फोर्थ लाइन के कनेक्शन के लिए बदला

पलवल-मथुरा रेलखंड में थर्ड और फोर्थ लाइन के कनेक्शन के लिए नॉन-इंटरलाॅकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके चलते पश्चिम मध्य रेलवे से संबंधित दो ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है।

महाकौशल एक्सप्रेस का बदला मार्ग

गाड़ी संख्या 12190 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस 10 अक्टूबर 2026 को हजरत निजामुद्दीन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी।

बदलाव केवल एक ट्रिप के लिए लागू रहेगा

मथुरा-भूतेश्वर के बीच कार्य के कारण यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग के बजाय गाजियाबाद जंक्शन-मितावली-आगरा कैंट होकर जबलपुर पहुंचेगी। यह बदलाव केवल एक ट्रिप के लिए लागू रहेगा।

जनशताब्दी 2 घंटे री-शिड्यूल

गाड़ी संख्या 12060 हजरत निजामुद्दीन-कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस भी 10 अक्टूबर को प्रभावित रहेगी। ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से अपने निर्धारित समय से 120 मिनट यानी 2 घंटे री-शिड्यूल होकर रवाना होगी।रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन समय और मार्ग की जानकारी अवश्य जांच लें।