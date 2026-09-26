मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी की मां बोलीं-दीक्षा लेने के बाद से संपर्क नहीं हुआ, जबलपुर से दो साल पहले गया था वृंदावन

दो वर्ष पहले वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली। इसके बाद जबलपुर के दीपक उर्फ ने अपना नाम बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया। टाइल्स काटने वाले ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 10:43:35 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 10:43:35 PM (IST)
प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी की मां बोलीं-दीक्षा लेने के बाद से संपर्क नहीं हुआ, जबलपुर से दो साल पहले गया था वृंदावन
मथुरा में पोस्टमार्टम गृह पर बैठे मृतक रसिक दुलारी शरण की मां लौंगबाई व अन्य स्वजन। नईदुनिया

HighLights

  1. दो बार मिलने आईं, लेकिन आश्रम ने अनुमति नहीं दी
  2. आत्महत्या के मामले में शिकायती पत्र दिया गया
  3. दीपक के भाई आश्रम पर न मिलने देने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। दीपक के परिवार ने आश्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक की मां ने कहा कि उन्हें दो वर्ष से बेटे से मिलने नहीं दिया गया।

दो बार मिलने आईं, लेकिन आश्रम ने अनुमति नहीं दी

दीपक की मां ने कहा कि वह दो बार मिलने आईं, लेकिन आश्रम ने अनुमति नहीं दी। बेटे के शव को देखकर वह दहाड़ मारकर रो पड़ीं। दीपक के भाई ने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर आश्रम पर न मिलने देने का आरोप लगाया है और मृत्यु के कारणों की जांच की मांग की है।


चार मंजिला अपार्टमेंट में अन्य शिष्यों के साथ रह रहा था

दीपक लोढ़ा, जो नर्मदा बस्ती फरहदुली का निवासी था, वह संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम के निकट गुरुकृपा कुंज के चार मंजिला अपार्टमेंट में अन्य शिष्यों के साथ रह रहा था। शुक्रवार सुबह उसने टाइल्स काटने वाले ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा और चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।

यदि आत्महत्या करनी थी, तो गुप्तांग क्यों काटा गया?

गुप्तांग काटने और आत्महत्या की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आत्महत्या करनी थी, तो गुप्तांग क्यों काटा गया? शनिवार को शव विच्छेदन गृह पर दीपक की मां लौंगाबाई ने कहा कि दीक्षा लेने के बाद से उनका बेटे से संपर्क नहीं हुआ। वह एक बार दीक्षा के कुछ दिन बाद आए, लेकिन आश्रम वालों ने मिलने नहीं दिया। दूसरी बार इसी वर्ष पुरुषोत्तम मास में आए, फिर भी बेटे से नहीं मिलाया गया।

प्रार्थना पत्र देकर मृत्यु की हर पहलू से जांच की मांग

एसपी सिटी को भाई मनीष ने प्रार्थना पत्र देकर मृत्यु की हर पहलू से जांच की मांग की है। एसपी ने बताया कि मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं हैं और गुप्तांग काटने का मामला गंभीर है। मृतक के मोबाइल की सीडीआर भी निकाली जा रही है। स्वजन ने वृंदावन के केशीघाट पर अंतिम संस्कार किया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, पीठ और पैर पर चोट के निशान

सीसीटीवी फुटेज में रसिक दुलारी शरण सुबह 10.25 बजे कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उनके कपड़े खून से सने थे। वह 11 मिनट तक बेचैन रहे और फिर चौथी मंजिल की छत से कूद गए। पुलिस ने कमरे में भजन चलने की पुष्टि की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, पीठ और पैर पर चोट के निशान मिले हैं।

गुप्तांग काटने के बाद 11 मिनट तक घूमता रहा रसिक दुलारी

सीसीटीवी में आत्महत्या से पूर्व रसिक दुलारी शरण सुबह 10.25 बजे कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। उनके कपड़े खून से सने थे। वह कमरे के बाहर 11 मिनट तक बेचैन टलहते रहे। इसके बाद चौथी मंजिल की छत पर पहुंचे। यहां 10 सेकेंड बैठे और फिर छत से छलांग लगा दी। साथियों ने उसका कमरा बंद कर दिया।

पुलिस ने कमरा खुलवाया तो मोबाइल में भजन चल रहा था

पुलिस का कहना है कि जब कमरा खुलवाया तो मोबाइल में भजन चल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पीठ और पैर समेत अन्य स्थानों पर चोट के निशान मिले है। ऐसा इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण भी हो सकता है।