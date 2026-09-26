प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी की मां बोलीं-दीक्षा लेने के बाद से संपर्क नहीं हुआ, जबलपुर से दो साल पहले गया था वृंदावन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। दीपक के परिवार ने आश्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक की मां ने कहा कि उन्हें दो वर्ष से बेटे से मिलने नहीं दिया गया।

दो बार मिलने आईं, लेकिन आश्रम ने अनुमति नहीं दी दीपक की मां ने कहा कि वह दो बार मिलने आईं, लेकिन आश्रम ने अनुमति नहीं दी। बेटे के शव को देखकर वह दहाड़ मारकर रो पड़ीं। दीपक के भाई ने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर आश्रम पर न मिलने देने का आरोप लगाया है और मृत्यु के कारणों की जांच की मांग की है।

चार मंजिला अपार्टमेंट में अन्य शिष्यों के साथ रह रहा था दीपक लोढ़ा, जो नर्मदा बस्ती फरहदुली का निवासी था, वह संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम के निकट गुरुकृपा कुंज के चार मंजिला अपार्टमेंट में अन्य शिष्यों के साथ रह रहा था। शुक्रवार सुबह उसने टाइल्स काटने वाले ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा और चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यदि आत्महत्या करनी थी, तो गुप्तांग क्यों काटा गया? गुप्तांग काटने और आत्महत्या की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आत्महत्या करनी थी, तो गुप्तांग क्यों काटा गया? शनिवार को शव विच्छेदन गृह पर दीपक की मां लौंगाबाई ने कहा कि दीक्षा लेने के बाद से उनका बेटे से संपर्क नहीं हुआ। वह एक बार दीक्षा के कुछ दिन बाद आए, लेकिन आश्रम वालों ने मिलने नहीं दिया। दूसरी बार इसी वर्ष पुरुषोत्तम मास में आए, फिर भी बेटे से नहीं मिलाया गया।