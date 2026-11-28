नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रिश्वत के ट्रैप में केमिकल टेस्ट सकारात्मक आने के बावजूद भ्रष्टाचार का अपराध साबित होना जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि रिश्वत मांगने और स्वेच्छा से स्वीकार करने के मूल तथ्यों का प्रमाण आवश्यक है।

इसी आधार पर लोकायुक्त की अपील निरस्त कर तत्कालीन डिप्टी रेंजर कृष्णकांत दुबे को राहत बरकरार रखी। न्यायमूर्ति संजीव एस. कलगांवकर की एकलपीठ ने पाया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल गुलाबी हुआ था, लेकिन रिश्वत के नोट उसके कब्जे से बरामद नहीं हुए।