जबलपुर में पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री के गोदाम में भरा था एक हजार टन माल, धमाके के साथ उड़ा शेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पारले-जी फैक्ट्री में लगी आग से उस वक्त आस-पास के फैक्ट्री के जिस हिस्से में आग लगी थी और उसमें तैयार करीब एक हजार टन के बिस्किट व पैकेजिंग मटेरियल सहित अन्य सामान रखा हुआ था। ज्वलनशील सामग्री से आग तेजी से भड़की मशीनेें व आयल सहित अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से भड़की जिससे गोदाम का शेड भी धमाके के साथ उड़ गया। धमाका सुनकर लोग दहल गए। बिस्किट बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मटेरियल था प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार फैक्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य मटेरियल, पैकेजिंग मैटेरियल और खाद्य तेल सहित ज्वलनशील सामग्री भी थी जिसके कारण आग तेजी से फैली। छुट्टी के कारण कम थी कर्मचारियों की संख्या गनीमत रही कि फैक्ट्री में सोमवार को छुट्टी होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम थी। घटना के समय केवल 12 से 15 कर्मचारी ही मौजूद थे। फैक्ट्री संचालक रामगोपाल अग्रवाल का कहना है कि काम नहीं हो रहा था, केवल मशीनों का मेंटेनेंस चल रहा था। इसलिए जैसे ही आग लगी, मौके पर मौजूद सभी कर्मचारी बाहर निकल गए। इस वजह से भीषण आग के बावजूद किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दीवार तोड़ कर पानी की बौछार

आग फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी थी। आग मशीनरी पार्ट व ज्वलशील टैंको तक पहुंच पाती उसके पहले ही नगर निगम के दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। अग्नि शमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर ने बताया कि नगर निगम के दमकल कर्मियों ने पीछे के हिस्से से पहले खिड़कियोंं से फिर दीवार तोड़ कर नोजल पाइपों की सहायता से पानी की बौछारें की और उस हिस्से में आग को जाने से रोका जहां आग बढ़ने की संभावना थी। करीब छह से सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। परंतु देर रात तक आग रह-रहकर धंधकती रही आस-पास की कंपनियों, स्रोतों से लिया पानी