नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल के मुख्यालय से अब मध्यप्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैले रेल जोन के स्टेशनों की गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। इसके लिए मुख्यालय स्थित वार रूम को आधुनिक तकनीक और बेहतर वीडियो सर्विलांस नेटवर्क के साथ अपग्रेड किया गया है।

इसके माध्यम से जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के व्यस्त एवं प्रमुख रेलवे स्टेशन सीधे मुख्यालय की निगरानी में रहेंगे। स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही, भीड़ की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा सकेगी। खास बात यह है कि किसी स्टेशन पर अव्यवस्था या व्यवस्था में कमी सामने आने पर मुख्यालय से तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर सुधारात्मक कार्रवाई कराई जा सकेगी।