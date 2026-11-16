जबलपुर में चोरों का आतंक, कहीं दीवार की ईंटें निकालकर घुसे तो कहीं ताले तोड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में चोरों ने दो अलग-अलग वारदातों को अंजाम देकर नकदी और जेवरात पार कर दिए। कहीं चोर घर की दीवार की ईंटें निकालकर अंदर घुसे तो कहीं सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी की। दोनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर में ताला लगाकर ससुराल बरगी मोहास गए थे लार्डगंज थाना क्षेत्र के उजारपुरवा गली नंबर दो निवासी जगत सिंह गौड़ (37) आटो चलाते हैं। वे घर में ताला लगाकर ससुराल बरगी मोहास गए थे। नकद और अन्य सामान चुराकर फरार लौटे तो घर के अंदर की दीवार की ईंटें निकली मिलीं। चोर इसी रास्ते घर में दाखिल हुए थे। अंदर रखे सोने का लाकेट, चांदी के कड़े, आठ हजार रुपये नकद और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। महाकाली ग्राउंड के पास भी चोरी गोसलपुर के महाकाली ग्राउंड के पास भी चोरी की वारदात हुई। यहां चोरों ने एक ही परिवार के दो सूने मकानों को निशाना बनाया। गनपत सिंह चौहान (45) की मां लक्ष्मी चौहान 12 नवंबर को मधुवन स्थित ओम शांति संस्थान गई थीं।