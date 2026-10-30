जबलपुर में डिप्लोमा की सीटें भरना मुश्किल, अब चौथे राउंड होगी काउंसलिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वेटरनरी विश्वविद्यालय की यूजी सीटें भर गई हैं, लेकिन डिप्लोमा काॅलेजों की सीटें भरना मुश्किल हो रहा है। निजी डिप्लोमा काॅलेजों को मान्यता मिलने के बाद काॅलेजों और सीटों की संख्या बढ़ी है। नए और पुराने निजी कालेजों में सीटें खाली हैं शासकीय डिप्लोमा काॅलेज की सीटें आसानी से भर रही हैं, जबकि नए और पुराने निजी काॅलेजों में सीटें खाली हैं। इसी वजह से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक और काउंसलिंग कराई जा रही है। विश्वविद्यालय ने स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।

विश्वविद्यालय के पोर्टल से ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे एडीईटी-2026 के पात्र अभ्यर्थी तीन और चार नवंबर को विश्वविद्यालय के पोर्टल से ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन चार नवंबर की रात 11:59 बजे तक होगा। पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। सीट आवंटन का परिणाम 11 नवंबर पांच नवंबर को प्रोफाइल और पंजीयन फॉर्म में संशोधन का अवसर मिलेगा। इसी दिन शेष रिक्त सीटों की जानकारी भी जारी की जाएगी। छह से नौ नवंबर तक पंजीकृत अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकेंगे। सीट आवंटन का परिणाम 11 नवंबर को सीट आवंटन का परिणाम घोषित होगा। स्ट्रे राउंड में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को नए सिरे से च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग करनी होगी। दूसरे राउंड में लाॅक किए गए विकल्पों पर इस राउंड में विचार नहीं होगा।