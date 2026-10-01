जबलपुर में रेलवे का तार चुराने के बाद जलाकर निकालते थे तांबा, बर्तन व्यापारी को बेचते आरपीएफ ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मदन महल रेलवे स्टेशन पर रेलवे विद्युत तार चोरी के मामले का रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गुरुवार को खुलासा किया है। आरपीएफ टीम ने स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-चार पर घेराबंदी कर दो संदिग्धों को पकड़ा।

तार के संबंध में दोनों कोई खरीद रसीद नहीं दिखा सके

तलाशी के दौरान उनके पास सफेद प्लास्टिक की बोरी से करीब 20 मीटर चोरी का रेलवे विद्युत तार बरामद हुआ। तार के संबंध में दोनों कोई खरीद रसीद नहीं दिखा सके।

दुकान से चोरी का तांबा भी बरामद किया गया

दुकान संचालक गढ़ा के छोटी बजरिया निवासी नरेंद्र कुमार ताम्रकार (58) ने आरोपियों से तांबा खरीदना स्वीकार किया। तलाशी में उसकी दुकान से चोरी का तांबा भी बरामद किया गया। आरोपियों ने बताया कि चोरी किए गए तार को जलाकर तांबा निकाला और उसे एक बर्तन व्यापारी को बेच दिया था।