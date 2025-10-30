महाराष्ट्र में सड़क हादसा... जबलपुर के तीन कारोबारियों की मौत, बाइक को बचाने के चक्कर में टकराई कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नागपुर से जबलपुर लौट रहे कार सवार तीन कारोबारियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक को बचाने के चक्कर में कार उल्टी दिशा में मुड़ गई और सामने से आ रही ट्रैवलर से टकरा गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। घटना नागपुर के देवलापार में बुधवार को हुई। सूचना मिलते ही कारोबार जगत के लोग स्तब्ध रह गए। मृतकों के स्वजन नागपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम के बाद गुरुवार को तीनों के शवों को शहर लाया जाएगा।

दो दिन पूर्व गए थे नागपुर गोरखपुर निवासी कपिल साहनी (51) सिविल लाइन डिलाइट स्थित होटल श्रीगोपाल के संचालक हैं। कपिल और तिलहरी निवासी अमित अग्रवाल (50) व जसूजा सिटी निवासी संदीप सोनी (51) व्यापारिक साझेदार थे। शहर में कई होटलों और रेस्टोरेंट की उन्होंने फ्रेंचाइजी भी ली थी। काम के सिलसिले में अक्सर तीनों को बाहर आना-जाना लगा रहता था। रविवार को भी काम के सिलसिले में वे नागपुर गए थे। तीनों बुधवार दोपहर लगभग दो बजे कार एमपी 20 जेडए 0014 से नागपुर से जबलपुर के लिए रवाना हुए। अपराह्न लगभग साढ़े चार बजे वे देवलापार में नेशनल हाईवे में पहुंचे ही थे कि सामने से अचानक एक बाइक चालक आ गया। उसे बचाने के लिए कार का स्टेयरिंग मोड़ा, तभी कार अनियंत्रित हो गई। कार की रफ्तार अधिक होने से वह गलत दिशा में मुड़कर ट्रैवलर से टकरा गई।