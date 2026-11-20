नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पर्व के बाद ट्रेनों में बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। इनके ठहराव जबलपुर और मदन महल सहित पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों पर रहेंगे।

वलसाड-दानापुर वन-वे स्पेशल 20 नवंबर को वलसाड से रात 10:20 बजे रवाना होकर 21 नवंबर को जबलपुर दोपहर 2:40 बजे पहुंचेगी। तिरुपति-सहरसा अनारक्षित स्पेशल 19 नवंबर को रवाना होकर 20 नवंबर को मदन महल शाम 7:38 और जबलपुर शाम 7:40 बजे पहुंचेगी।