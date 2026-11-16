एमपी में जहरीली शराब हत्याकांड के बाद सख्ती, आबकारी विभाग ने कबाड़ियों से मांगा खाली बोतलों का रिकॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। प्रदेश में नकली व जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग ने शराब की बोतलों के दोबारा इस्तेमाल की आशंका पर कबाड़ियों की जांच शुरू कर दी है। दरअसल, इस्तेमाल के बाद खाली शराब की बोतलें कबाड़ियों के पास पहुंचती हैं।

आशंका है कि इन बोतलों का इस्तेमाल कहीं नकली शराब भरकर दोबारा बाजार में खपाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। कटनी में आबकारी विभाग कबाड़ कारोबारियों से खाली बोतलों के स्रोत और उनकी आगे होने वाली बिक्री व उपयोग की जानकारी जुटा रहा है।