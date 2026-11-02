आज छह घंटे के लिए जबलपुर में बदल जाएगा ट्रैफिक, इन प्रमुख मार्गों पर रहेगी नो-एंट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव के सोमवार को जबलपुर आगमन और पदयात्रा कार्यक्रम के चलते शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पदयात्रा के दौरान दोपहर 12 से शाम छह बजे तक गोल बाजार से मालवीय चौक तक का पूरा मार्ग रेड जोन रहेगा।

फ्लाइओवर का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कहा दोपहिया, तीनपहिया, आटो, ई-रिक्शा और चारपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गोल बाजार और आसपास के क्षेत्रों में भी जरूरत के अनुसार वाहनों की आवाजाही रोकी जा सकती है। ऐसे में बाजार क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से फ्लाइओवर का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कहा है।

रेड जोन रहेगा मुख्यमंत्री की पदयात्रा गोल बाजार से शुरू होकर श्याम टाकीज तिराहा, सुपर मार्केट, गंजीपुरा, बड़ा फुहारा, भार्गव चौक, तुलाराम चौक और करमचंद चौक होते हुए मालवीय चौक पहुंचेगी। इस पूरे मार्ग पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बल्देवबाग से पांडेय चौक और बल्देवबाग से रानीताल चौक तक दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक आवागमन के साथ ही लोडिंग-अनलोडिंग प्रतिबंधित किया गया है। वाहन बल्देवबाग से उखरी की तरफ जा सकेंगे यातायात पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले वाहन चालकों के लिए डायवर्जन निर्धारित किए हैं। दमोह नाका की ओर से आने वाले वाहन बल्देवबाग से उखरी की तरफ जा सकेंगे। गोहलपुर की ओर से आने वाले वाहन फ्लाइओवर से रानीताल रोटरी होकर महाराष्ट्र स्कूल वाले मार्ग पर उतरकर तीनपत्ती चौक पहुंचेंगे। वहीं हाईकोर्ट की ओर से आने वाले वाहन घंटाघर, तैयब अली चौक और तीन पत्ती तिराहा होते हुए रानीताल की तरफ जा सकेंगे।